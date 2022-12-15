Школы Икрянинского района Астраханской области ушли на карантин

15 дек. 9:50

В Икрянинском районе Астраханской области закрывают на карантин все школы.

Дистанционное обучение вводят с 15 декабря. Учебный процесс приостанавливают из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРВИ.

Ранее медработники утверждали, что ситуация в области из-за удалённого расположения с заболеваемостью лучше. Однако со временем она начала меняться, - передает "АиФ Астрахань".

За пять дней количество заболевших в районе превысило 540 человек. Большая часть из них – дети в возрасте от семи до 14 лет.

Детские сады пока закрывать на карантин не планируется.