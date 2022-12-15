В Казахстане уменьшилось число случаев кражи скота

15 дек. 9:36

По статье "Скотокрадство" с начала текущего года совершили правонарушения 737 человек, из которых 591 - безработные. Также среди преступников- 70 рабочих, 9 частных предпринимателей, 9 учащихся и 1 госслужащий, пишет мониторинговая компания Energyprom.kz.

Как подчеркнули эксперты, с января по ноябрь в стране было отмечено 1,7 тыс случаев кражи скота - почти на 20% меньше, чем в прошлом году. В региональном разрезе наибольшее число правонарушений выявлено в Алматинской (325 случаев, минус 22,1%), Туркестанской (232 случая, минус 1,7%) и Западно-Казахстанской (161 случай, плюс 5,2%) областях.

Стоит добавить, что по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, к 1 ноября в стране числилось 8,8 млн голов КРС — на 4,7% больше, чем годом ранее.