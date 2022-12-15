Власти Москвы рассказали о поддержке малого и среднего бизнеса

15 дек. 9:36

Власти Москвы направили на поддержку столичных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2022 году 30 млрд рублей, сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, уточнив, что рассмотрение заявок на субсидии, гранты, льготные кредиты и поручительство по займам продолжается.

"Москва помогает предпринимателям сохранять и развивать бизнес в сегодняшних непростых условиях. Об эффективности этих мер, в частности, говорит увеличение числа малых и средних предприятий. Сейчас город уделяет особое внимание тем, кто занимается импортозамещением в разных сферах, расширяет производство, создает новые технологии и продукты. В этом году больше 11 тыс. компаний и ИП получили поддержку на сумму 30 млрд рублей", - сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.