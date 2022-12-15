Армянские военные и НВФ обстреляли азербайджанские позиции в трех районах

15 дек. 9:31

Армянские военные и незаконные вооруженные формирования обстреляли азербайджанские позиции в Кельбаджарском, Лачинском и Ходжавендском районах, об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Накануне с 17:50 до 22:45 подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа, Юхары Шорджа Басаркечарского района, а также Бурун Горусского района обстреливали позиции ВС Азербайджана в направлении населенных пунктов Еллиджа, Зейлик Кельбаджарского района, Ахмедли Лачинского района.

Кроме того, сегодня в 08:15 члены армянских НВФ на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжавендском районе.

В Минобороны Азербайджана пояснили, что азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры.