Власти Тбилиси восстановили Пушкинский сквер грузинской столицы

15 дек. 9:29

Власти Тбилиси потратили полмиллиона долларов на обновление одного из популярных скверов в центре грузинской столицы, работы полностью завершены, - сообщил на заседании столичного муниципалитета мэр города Каха Каладзе.

"Инфраструктура сквера практически была разрушена, и у нас было тяжелое положение", - заявил Каладзе, добавив, что теперь пространство полностью благоустроено, передает Sputnik Грузия.

В сквере обновлены пешеходные тропинки, освещение, размещен новый инвентарь для парка, установлена система видеонаблюдения, также были проведены работы по озеленению. Осталось провести работы по очистке территории, которые завершатся в течение считанных дней, - добавил Каладзе.