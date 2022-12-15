Кубань окажется во власти дождей и снега

15 дек. 9:11

Кубанские синоптики сегодня прогнозируют по краю мокрый снег, - сообщает Краснодарский центр по метеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метеорологи ожидают дожди и снег и в горных районах. Будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы будут достигать 12-14 м/с. Воздух днем прогреется до 9 градусов тепла, в горах –до 7.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный, 6-11 м/с, порывами до 14 м/с. Днем столбик термометра покажет 15 градусов тепла.

В Краснодаре днем потеплеет до 8 градусов. Ветер в течение дня будет преобладать восточный, его скорость составит 5-10 м/с.