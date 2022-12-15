Исследование: в России нужны врачи, продавцы и водители

15 дек. 8:46

Врач, инженер, слесарь и программист стали самыми востребованными профессиями в России по итогам 2022 года, - показало исследование Head Hunter.

"Тройка самых востребованных профессий в России осталась неизменной - это менеджер по продажам, продавец в магазине и водитель, однако изменилось их расположение", - отметили в компании, передает РИА Новости.

Эксперты компании проанализировали 7 млн вакансий и 16 млн резюме за 2022 год, и выяснили, что первую строчку рейтинга заняли менеджеры по продажам и по работе с клиентами, вторую - продавцы-консультанты и кассиры, а вот лидеры прошлого года - водители - заняли лишь третье место.

Профессия бухгалтера сохранила свои позиции, заняв четвертую строчку, пятое, шестое и седьмое места заняли программисты и разработчики, врачи и инженеры - профессии, которые еще год назад не входили в первую десятку рейтинга.

Последние три позиции рейтинга заняли повара и комплектовщики, а также еще одна новая для топа-10 профессия слесаря-сантехника.