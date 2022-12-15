СМИ: в России будет перечень непродовольственных товаров первой необходимости

15 дек. 8:29

Минпромторг РФ создает перечень непродовольственных товаров первой необходимости, - пишет газета "Известия" со ссылкой на ведомство и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Как пояснили в Минпромторге, список создается в целях распределения господдержки между отечественными производителями. Нынешний список, формирующийся по поручению министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, будет долгосрочным – он может быть полезным и для стабильного ценообразования на розничном рынке. Ведомство разрабатывает постановление правительства, которое позволит регионам заключать соглашения с торговыми сетями и фиксировать их наценки на социально значимые товары.

"Регионы самостоятельно будут определять, необходимо ли им подписывать такие соглашения и на какие позиции товаров из перечней", - добавили в ФАС, передает ТАСС.

В пояснительной записке к проекту постановления ведомства уточняется, что при появлении в законодательстве списка непродовольственных товаров первой необходимости государство сможет снижать наценку как на базовые продукты, так и на товары из этого перечня.