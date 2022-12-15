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Курсы валют на Московской бирже ставят новые рекорды

Курсы валют на Московской бирже ставят новые рекорды

Российский рубль сегодня утром в ходе торгов усилил снижение к доллару и юаню и перешел к снижению к европейской валюте, евро подскочил выше 69 рублей впервые с 30 мая, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 08:03 мск рос на 69 копеек, до 64,69 рубля, юаня - на 9,6 копейки, до 9,261 рубля, евро - на 78 копеек, до 69,1 рубля. В начале торгов евро снижался к рублю на 9,8 копеек, - передает РИА Новости.

Доллар на Мосбирже уже достигал 64,88 рубля, максимума с 6 июля, юань доходил до 9,298 рубля, максимума с 1 августа, а евро брал планку в 69,24 рубля, максимума с 30 мая.

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