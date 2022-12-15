Россию ждет рост заболеваемости гриппом

15 дек. 7:58

Рост заболеваемости гриппом в России может произойти после новогодних праздников, когда все возвращаются в коллективы, однако подъем заболеваемости может начаться и раньше, - рассказала эксперт Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине", профессор кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией СамГМУ, доктор медицинских наук Ирина Роганова.

"Самый спокойный период - новогодние каникулы, когда происходит естественное разобщение, люди не контактируют друг с другом. После праздников все возвращаются в коллективы и примерно в конце января начинается подъем заболеваемости. Грипп уже регистрируется во многих регионах страны, поэтому подъем может начаться и раньше", - поведала Роганова, передает РИА Новости.

Также не исключена возможность одновременного заболевания гриппом и COVID-19 - такие случаи отмечались, протекают они намного тяжелее и дают более высокую летальность, - добавила Роганова.

По мнению ряда экспертов, такая сильная волна гриппа в этом году связана с успешностью противоковидных мер в период самоизоляции прошлых двух лет в отношении и вируса гриппа, из-за этого, в силу ограничений, обычные волны заболеваемости в этот период практически не наблюдались.