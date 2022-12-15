В Узбекистане начали восстанавливать суставы по методу Илизарова

15 дек. 7:28

В Узбекистане при участии российских специалистов внедрили практику восстановления повреждений локтевого сустава по методу Илизарова, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Методику уже начали использовать в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре травматологии и ортопедии. Узбекистанские медики ведут активный обмен опытом с врачами Российского научного центра восстановительной травматологии и ортопедии имени Илизарова.

"Мы внедряем новые технологии на основе меморандума о сотрудничестве с нашими коллегами в научном центре. Эти соглашения направлены на поиск решений проблем в области травматологии, ортопедии, хирургии и реабилитации. В скором времени планируется наладить практику восстановления костной ткани пациентов не с помощью эндопротеза или пластин, а естественным путем, по методу Илизарова", - рассказал доктор-травматолог Юрий Солдатов, передает Sputnik Узбекистан.

Несколько пациентов уже прооперировали с помощью новых технологий. С начала следующего года планируется внедрить эту технологию и в территориальных филиалах.