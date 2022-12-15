Усть-Каменогорск утонул в снегу (ВИДЕО)

15 дек. 7:13

Минувшей ночью на казахстанский Усть-Каменогорск обрушился рекордный за последние шесть лет снегопад – он продолжался 30 часов без остановки, а высота снежного покрова в городе составила более одного метра.

Коммунальные службы не успевали очищать улицы, из-за непогоды в регионе закрывали дороги, школьников перевели на дистанционное обучение, - передает телеканал "Астана ТВ".

Сейчас с последствиями борются более 200 коммунальных работников.

"Все основные магистрали, по которым ходят маршруты автобусов, открыты, на утро вышло 207 единиц автобусного состава. С непогодой мы справляемся. Работы будут продолжены до полной очистки города", - сообщил заместитель акима Усть-Каменогорска Денис Федченко.

Ночью температура воздуха в Усть-Каменогорске опустилась до минус 34 градусов. Ожидается, что морозы продлятся все выходные дни, а уже на следующей неделе регион опять окажется во власти двухдневного снегопада.