В ООН призвали открыть свободное движение по Лачинскому коридору

15 дек. 6:42

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность ситуацией в зоне Карабахского конфликта и призвал стороны обеспечить свободное и безопасное движение по Лачинскому коридору, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за происходящими событиями вокруг Лачинского коридора. Генеральный секретарь призывает стороны к снижению напряженности и обеспечению свободы и безопасности передвижения по коридору в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями", - указал Дюжаррик, передает РИА Новости.

"Генеральный секретарь вновь заявляет о своей поддержке продолжающихся посреднических усилий в регионе", - добавил он.