Российским космонавтам снова запретили выход в открытый космос

15 дек. 6:29

Технические причинные снова не позволили выйти в открытый космос российским космонавтам Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину с борта МКС по российской программе, - сообщили сегодня в пресс-службе "Роскосмоса".

"Выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции по российской программе отменен по техническим причинам", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Из переговоров экипажа с наземными специалистами стало ясно, что выход переносится из-за обнаруженной разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции.

Изначально выход планировался на 25 ноября, однако из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров его перенесли на 15 декабря.