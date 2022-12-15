Трамп предстал в образе супергероя и анонсировал важное заявление

15 дек. 5:55

Бывший президент США Дональд Трамп выступит 15 декабря с "важным заявлением". Об этом он заявил в видеоролике, опубликованном на его странице в социальной сети Truth Social. В нем экс-глава Белого дома предстал в образе супергероя.

"Америке нужен супергерой. Я сделаю важное заявление завтра. Спасибо!", - цитирует Трампа ТАСС.

После этих слов в ролике появляется картинка, где Трамп разрывает на груди рубашку, под которой находится красный костюм с буквой T.

В прошлый раз Трамп анонсировал "большое объявление" в ноябре. Тогда он сообщил, что собирается принять участие в президентских выборах, которые пройдут в США в 2024 году.