Евросоюз - Катар: дело о взяточничестве

Европейский парламент все глубже втягивается в дело о предполагаемой коррупции с участием европейских законодателей, граждан Катара и чемодана, полного денег. Как отмечает Bloomberg, в ходе расследования была арестована Ева Кайли, депутат греческого парламента и вице-президент Европарламента, а также Антонио Панцири, бывший итальянский депутат. Полиция конфисковала как минимум €750 тыс. в дополнение к нескольким сотням тысяч евро, спрятанным в чемодане, сообщила Федеральная прокуратура Бельгии.

В понедельник бельгийская полиция провела обыск в здании Европарламента и изъяла документы десяти сотрудников. В целом в рамках расследования было проведено 20 обысков, в том числе и в Италии.

Президент Европарламента Роберта Метсола пообещала ”встряхнуть институт”, заявив, что инициирует внутреннее расследование. Она также обязалась пересмотреть систему осведомителей, чтобы сделать ее более эффективной.

В качестве меры предосторожности Метсола сообщила, что нынешний вице-президент, фигурирующий в расследовании ”при полном соблюдении презумпции невиновности была освобождена от выполнения всех обязанностей, возложенных на неё в связи с ее должностью”. Также предпринимаются шаги по прекращению срока её полномочий в качестве вице-президента.

Расследование должно быть проведено, ”как то предписывает закон”, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. ”Речь идет о престиже Европы, поэтому последствия будут в различных областях, - объяснила она журналистам в Брюсселе. - Мы с таким много лет уже не сталкивались”.

Обвиняемые

Бельгийская федеральная полиция обыскивает дома законодателей и их помощников, начиная с прошлой пятницы, в рамках расследования, которое, по словам прокуратуры, касается больших сумм денег, переданных Европейскому парламенту с тем, чтобы оказать влияние на его решения. В некоторых документах упоминаются Катар и Марокко, по словам источника, знакомого с делом. Четверым подозреваемым были предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег.

Греческое управление по борьбе с отмыванием денег распорядилось заморозить все личные активы Кайли, в том числе собственность, банковские счета, а также активы ее мужа и семьи, сообщает источник. Банки и государственные службы уже были уведомлены о решении ведомства.

В доме еще одного члена парламента, бельгийца Марка Тарабеллы на выходных тоже был произведен обыск, но он не был ни обвинен, ни взят под стражу, передает Le Soir.

Расследование набирает обороты в тот момент, когда Катар в центре внимания в качестве страны, принимающей Чемпионат по футболу, а также потенциального поставщика газа Европе. По сообщениям СМИ, следователи подозревают, что выплаты - часть более масштабных усилий Катара по обелению своего образа на фоне резкой критики в связи с ущемлением прав трудящихся и нарушением прав человека.

”Если подозрения подтвердятся, то окажется, что члены Европейского парламента и активисты получали деньги и закрывали глаза на условия труда в Катаре, - европейский комиссар по экономике Паоло Джентилони сказал в воскресенье в эфире одного из итальянских телеканалов. - Позор. Совершенно неприемлемо”.

Чиновник из Катара заявил, что правительство страны отрицает причастность к делу о неправомерных действиях и любая связь с обвинениями не обоснована. Чиновник добавил, что правительство действует исключительно в рамках международных норм и законов.

Официальный представитель Европейского парламента сообщил, что законодательный и представительный орган ЕС не комментирует ход разбирательства, но в полной мере сотрудничает с национальными властями, в том числе и по этому делу. Заявлений в отношении арестованных законодателей еще не последовало.

Жозеп Баррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заявил, что сообщения по поводу расследования вызывают беспокойство.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что официальные лица инициировали проверки в отношении встреч, которые проводили члены комиссии и высокопоставленные чиновники и которые могут быть связаны с расследованием. Фон дер Ляйен напомнила о своем мартовском предложении создать этический совет с едиными правилами, который охватывал бы все европейские институты власти. ”Обвинения в отношении вице-президента Европейского парламента вызывают крайнюю озабоченность, - сказала она. - На кону вопрос доверия наших граждан институтам власти. Очевидно, что они требуют более высоких стандартов, независимости и целостности”.