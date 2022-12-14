Азербайджанской правозащитнице угрожают расправой

В Карабахском экономическом районе Азербайджана, на дороге Ханкенди – Шуша продолжается акция протеста азербайджанских экологов и представителей гражданского общества, требующих разрешить им провести мониторинг в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений. Сейчас там временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Группа специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Госуслужбы по вопросам имущества при минэкономики Азербайджана и AzerGold попытались получить через миротворцев доступ к этим месторождениям полезных ископаемых. Они хотели посмотреть, что происходит на золоторудном месторождении Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении, организовать кадастровый учет имущества, оценить потенциальный ущерб и риски для окружающей среды. Но миротворцы им этого не позволили.

Вчера участница мирной акции протеста экоактивистов, руководитель центра "Женщина: мир и безопасность" при обществе защиты прав женщин Азербайджана Диляра Эфендиева рассказала "Вестнику Кавказа": "Мы настроены на то, чтобы оставаться здесь столько, сколько потребуется. Мы видим, что акция протеста широко поддержана всем населением республики. Звонят самые разные люди: учителя школ, общественники, спортсмены, уважаемые люди – чтобы поддержать нас и присоединиться к нам… Мы выступаем не против армян, которые проживают на территории, где дислоцированы миротворческие войска. У нас абсолютно нет никаких к ним претензий".

Накануне Эфендиева обратилась к проживающим в зоне временной ответственности российских миротворцев гражданам Азербайджана армянского происхождения с предложением оказать, в случае необходимости, помощь гуманитарного характера. В интервью Caliber.az она рассказала, что теперь ее телефон разрывается от звонков: "Много слов поддержки от азербайджанцев, проживающих за рубежом, а также обращений от жителей страны, желающих присоединиться к акции. По сути моего предложения обратилось четыре человека, семьи которых оказались разделены, а также был звонок из России с сообщением о 18 детях из Аскерана, которые возвращаются с фестиваля в Ереване и застряли в Горусе".

"Несколько звонков было связано с гуманитарными вопросами. Но были и звонки с оскорблениями и угрозами. Звонившие грозились и убить меня, и взять в заложники. Да чем только не угрожали! Но я же не сделала людям ничего плохого. Я всего лишь азербайджанская женщина, которая предложила помощь нуждающимся и которая много лет занимается миротворчеством", - сказала Эфендиева.

По словам активистки, ей удалось поговорить и с адекватными людьми, которые обеспокоены ситуацией и тоже хотят мира: "Они рассказали, что их народ устал и обескровлен этой враждой, они понимают, что скорейшее заключение мирного договора позволит обеспечить процветание и безопасность нашего региона. Эти люди соглашались со мной в том, что необходимо налаживание диалога для восстановления доверия и добрососедских отношений. Поэтому я останусь на связи, несмотря ни на какие угрозы! Ведь у нас исключительно благие цели".