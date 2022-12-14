СМИ: эксперты МАГАТЭ прилетят в Тегеран 18 декабря

14 дек. 23:26

Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии прибудет в Тегеран в рамках расследования о происхождении частиц обогащенного урана на трех незаявленных объектах в воскресенье 18 декабря, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление официального представителя МАГАТЭ.

"По приглашению Ирана техническая группа МАГАТЭ прибудет в Тегеран в воскресенье", - заявил он.

Цель визита - урегулирование вопросов о выполнении ИРИ обязательств по гарантиям, предусмотренным Договором о нераспространении ядерного оружия.

Напомним, ранее сегодня глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами сообщил, что представители МАГАТЭ посетят столицу Исламской Республики в ближайшие дни.