В Грузии продлили срок для восстановления гражданства

14 дек. 23:46

Парламент Грузии поддержал поправки в закон "О гражданстве", согласно которым срок для восстановления гражданства продлевается. За проект проголосовали 85 депутатов.

Согласно поправкам, закон, принятый в 2018 году, будет действовать до 31 декабря 2024 года, пишет Sputnik Грузия.

Речь идет о бывших гражданах Грузии, а также гражданах, которых до 15 августа 2018 года не лишили гражданства в связи с приобретением гражданства другой страны.

До 31 декабря 2024 года будет продлен срок действия тех статей закона, которые касаются условий установления гражданства Грузии для тех, кто родился до 1993 года, и особого порядка предоставления им гражданства Грузии.