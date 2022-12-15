Инвестиции в Крым по итогу года могут превысить 150 млрд рублей

15 дек. 1:34

С начала года инвестиции в Крым превысили 122 млрд рублей, по итогу года он могут превысить 150 млрд рублей, сообщила зампредседателя Совета министров Крыма - министр финансов региона Ирина Кивико, пишет ТАСС.

"По итогам года общий объем инвестиций в республику может превысить 150 млрд рублей. За 9 месяцев этого года общий объем инвестиций превысил 122 млрд рублей, но в четвертом квартале мы по традиции ожидаем роста", - поделилась она.

Рост инвестиций за девять месяцев 2022 года в Крым и Севастополь составил 19,7%. Примерно треть инвестиций пошла на развитие транспортной инфраструктуры, почти столько же - на развитие промышленности. Также инвесторы вкладываются в проекты по операциям с недвижимым имуществом, образованию и здравоохранению в республике.

Инвестирование новых проектов даже с низким уровнем рентабельности и с отсрочкой маркетинговых обязательств будет продолжено. "Это важно для застройщиков, чтобы они не сворачивали свою деятельность, а работали дальше, сохраняя рабочие места", - объяснил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.