Напряженность на индийско-китайской границе обостряется

В последние дни происходят столкновения индийских и китайских военнослужащих, в результате которых уже пострадало несколько человек. Это самый серьезный инцидент на горной границе с июня 2020 года, когда часть военнослужащих с обеих сторон была убита, а часть - взята в плен.

The Washington Post сообщает, что в пятницу солдаты Народно-освободительной армии Китая приблизились к условной границе в секторе Таванг северо-восточного индийского штата Аруначал-Прадеш, на который претендует Китай, что привело к столкновениям и ”незначительным ранениям военнослужащих с обеих сторон”. По данным представителей индийской армии, военнослужащие обеих стран были быстро отведены от границы, а местные командиры встретились, чтобы обсудить происшествие.

Обращаясь во вторник к индийскому парламенту, министр обороны Раджнатх Сингх обвинил китайских военных в пересечении индийской границы и ”нарушении статус-кво”. По словам Сингха, военнослужащие были вовлечены в рукопашный бой, но никто из граждан Индии не погиб и не получил серьезных ранений. Он не уточнил, что именно произошло и сколько солдат участвовали в столкновении.

Лун Шаохуа, официальный представитель командования Западного военного округа Китая сообщил, что китайский патруль был заблокирован индийскими военнослужащими, которые незаконно пересекли линию. Он добавил, что применение силы не вышло за рамки допустимого и призвал Дели сдерживать военнослужащих, находящихся на передовой линии.

Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь рассказал, что в целом, ситуация на границе стабильная: ”По дипломатическим и военным каналам у сторон налаженная коммуникация по вопросам, касающимся границы”.

На протяжении многих десятилетий Индия и Китай предъявляют друг другу претензии в отношении 3378-километровой границы, проходящей вдоль Гималаев. В 1962 году, во время войны на большой высоте за оспариваемые территории, Китай взял под контроль Аруначал-Прадеш, заявив, что он часть Южного Тибета. Впоследствии область была возвращена Индии.

В последние годы военнослужащие обеих стран патрулируют Линию фактического контроля (ЛФК), выполняющую национальной границы. В рамках двустороннего соглашения от 1996 года военным запрещено использовать огнестрельное оружие в радиусе двух километров от линии.

Некоторые участки границы по-прежнему оспариваются, и стоящие лагерем индийские и китайские солдаты находятся в состоянии постоянного напряжении.

В мае 2020 года стороны начали потасовку в связи со строительством индийской дороги на пустынном нагорье в Ладакхе - на крайнем севере Индии. В июне того же года 20 индийских солдат и неизвестное число китайских военнослужащих погибли в результате кровопролитного столкновения в долине реки Гаван в Ладакхе. Солдаты закидывали друг друга камнями, использовали подручные средства и другое оружие в отсутствие огнестрельного, скидывали друг друга с обрыва. Вскоре впервые за многие десятилетия на границе раздались выстрелы.

В пятничных потасовках участвовали сотни солдат, некоторые из них использовали примитивное оружие, как во время столкновения 2020 года, сообщают индийские медиа.

Неизвестно, повлияет ли очередной конфликт на продолжающиеся переговоры по снижению приграничной напряженности.

С 2020 года командиры из обеих армий встречались 16 раз, чтобы договориться об отводе войск с ЛФК и Ладакха. В результате переговоров в сентябре войска были отведены в мечта дислокации. Это событие приветствовалось как возможный прогресс в индо-китайских отношениях, которые в настоящее время находятся на самом низком уровне за последние десятилетия.

Тем не менее в ноябре начальник Генштаба вооруженных сил Индии Манодж Панде посетовал, что количество китайских военных в Ладакхе значительно не уменьшилось. Он назвал ситуацию на границе ”стабильной, но непредсказуемой”.

На данный момент в Аруначал-Прадеше военных меньше, но напряженность не снижается. Оппозиционные политики и даже местные лидеры правящей индийской партии Бхаратия Джаната предупреждают о стабильном китайском продвижении на их территории и создании инфраструктуры, а также поселений возле границы, которые не вызывают возмущений со стороны Нью-Дели.

Китай, в свою очередь, жалуется на сближение между Индией и США, в том числе и в сфере военной кооперации. В этом месяце американская 11-я воздушно-десантная дивизия вместе с индийскими коллегами приняла участие в военных маневрах Yudh Abhyas. Учения проходят ежегодно, но в этом году они приобрели особый символизм, поскольку проходили в ста километрах от китайской границы. В ходе маневров отрабатывалось ведение боя в горной местности, а также оказание помощи при стихийных бедствиях.

Совместные с американскими военнослужащими учения противоречат духу приграничных соглашений между двумя странами, заявил в прошлом месяце официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, заметив, что "они не способствуют укреплению взаимного доверия между Китаем и Индией".

В ежегодном Военном отчете о военной мощи Китая, опубликованном 29 ноября, Пентагон сообщил, что китайские военные ”предупредили американских чиновников, что не стоит вмешиваться в отношения КНР с Индией”.