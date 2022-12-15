Казахстан весной примет концепцию развития сельских территорий

15 дек. 0:32

В Казахстане в марте 2023 года примут концепцию по развитию сельских территорий и улучшению качества жизни сельского населения, рассказал первый вице-министр национальной экономики республики Тимур Жаксылыков.

«Проводится работа по разработке Концепции развития сельских территорий на 2023-2027 годы. Ее принятие планируется до конца марта 2023 года. Основная цель Концепции – улучшение качества жизни сельского населения и создание для них благоприятной среды», - сообщил вице-министр.

Жаксылыков уточнил, что эффективность региональной политики за счет развития институционального обеспечения будет улучшена. «В настоящее время рабочая версия Концепции обсуждается с местными исполнительными органами», - добавил он.