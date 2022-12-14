Завод аэродромных тягачей появится в Чечне

14 дек. 23:15

В Чечне в особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Грозный" предполагается создать завод по производству аэродромной техники, рассказал министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов.

По его словам, работа уже ведется, предприятие будет открыто совместно с Белорусским автомобильным заводом ("Белаз"), производиться на нем будут прежде всего аэродромные тягачи.

"Учитывая тот факт, что этот рынок был полностью зависим от импорта, а сейчас практически все иностранные компании ушли с российского рынка, есть огромный спрос на аэродромную технику" - цитирует Хакимова ТАСС.