Завод аэродромных тягачей появится в Чечне

В Чечне в особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Грозный" предполагается создать завод по производству аэродромной техники, рассказал министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов.
По его словам, работа уже ведется, предприятие будет открыто совместно с Белорусским автомобильным заводом ("Белаз"), производиться на нем будут прежде всего аэродромные тягачи.
"Учитывая тот факт, что этот рынок был полностью зависим от импорта, а сейчас практически все иностранные компании ушли с российского рынка, есть огромный спрос на аэродромную технику" - цитирует Хакимова ТАСС.