IT-академия открылась в Таразе 

15 дек. 3:23

На базе Международного Таразского инновационного института открыта IT-академия, сообщил руководитель управления цифровых технологий Жамбылской области Руслан Нохрабеков.

По его словам, в планах регионального руководства - открытие в 2023 году школы программирования. Кроме того, Нохрабеков отметил, что, согласно посланию президента Казахстана, по республике до 2025 года необходимо воспитать более 100 тысяч IT-специалистов.

«В соответствии с задачами национального проекта в 2021 году в Жамбылской области было создано десять новых постоянных рабочих мест для IT-специалистов в различных компаниях. На 2022 год планируется создание 35-ти новых рабочих мест в сфере цифровизации. Сейчас уже в рамках национального проекта через портал enbek.kz трудоустроено 22 человека», - поделился он с порталом Kazinform.