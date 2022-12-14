Церетели подарит картину Новосибирскому художественному музею

14 дек. 23:56

Народный художник СССР и РФ, президент Российской академии художеств Зураб Церетели по итогам выставки в Новосибирске передаст одно из своих полотен в дар Новосибирскому художественному музею, сообщила директор музея Екатерина Болдырева.

"Сейчас у нас идет прекрасная персональная выставка Зураба Константиновича Церетели, президента Российской академии художеств. У нас есть договоренность, что он нам подарит работу", - сказала она.

Напомним, что 2 ноября в музее открылась выставка "Живопись монументалиста", на которой представлено 60 произведений живописи и шесть бронзовых скульптур из серии "Горожане". Серия посвящена жителям родного города художника, Тбилиси, эпохи его детства и юности. Выставка завершится 18 декабря.