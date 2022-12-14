Российско-узбекский текстильный кластер может появиться в Ферганской долине

14 дек. 22:38

Компания Mirus Textile Group представила проект российско-узбекского индустриального текстильного кластера, такое сообщение распространила пресс-служба Торгового представительства РФ в Узбекистане.

"Сегодня торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев провел рабочую встречу с руководством российской компании Mirus Textile Group, осуществляющей деятельность в Ферганской долине", - цитирует сообщение Sputnik Узбекистан.

Mirus Textile Group предлагает создать совместный индустриальный кластер на площадке на участке в 12 га в Ферганской долине: он находится на месте второго по величине чулочно-прядильного комбината в Советском Союзе, пояснили в Торпредстве.

Напомним, компания выпускает чулочно-носочную продукцию, которая поступает на экспорт в РФ, в частности, для отечественного бренда молодежной одежды OODJI.