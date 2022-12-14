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ФРС США снова подняла базовую ставку

ФРС США снова подняла базовую ставку

Федеральная резервная система США по итогам двухдневного ноябрьского заседания в очередной, уже четвертый раз подряд подняла базовую ставку на 50 базисных пунктов, такое сообщение опубликовано на сайте регулятора.

В нем говорится, что Комитет по операциям на открытом рынке с ставит задачу добиться "максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе".

"В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,25-4,5%", - отметили в ФРС.

Решение поддержали все члены комитета.

Напомним, американский регулятор поднимает ставку уже седьмой раз с начала года.

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