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Мины времен Великой Отечественной нашел экскаваторщик в Кокшетау

Polisia.kz

Мины времен Великой Отечественной войны найдены в Кокшетау, об этом сообщает официальный ресурс Polisia.kz.

Сегодня в групповом чате "Экскаваторщики Кокшетау" 39-летний местный житель опубликовал фото мин, найденных во время земляных работ.

"Сотрудникам полиции водитель экскаватора пояснил, что при разработке грунта на строительном участке на территории областного центра выкопал гидромолотком ржавые мины в количестве 6 штук", - пояснили в полиции.

Опасные предметы изъяты полицейскими, назначена экспертиза.

По предварительной версии, в годы Великой Отечественной войны под грифом "секретно" в Кокшетау был эвакуирован военный завод, который расположился именно на месте находки.

ФОТО Polisia.kz
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