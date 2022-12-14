В Алматы будет собственный национальный центр детской онкологии 

14 дек. 21:44

В Алматы построят современный Национальный центр детской онкологии и гематологии, - сообщила министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният.

"Разработан проект дорожной карты по совершенствованию онкологической помощи населению на 2023-2025 годы, предусматривающей меры профилактики, раннее выявление и современные методы лечения онкологических заболеваний", - отметила министр, передает Sputnik Казахстан.

В стране запустят строительство шести новых онкологических центров, а в четырех проведут реконструкцию корпусов и переоснащение современным оборудованием.

Также будет усилена служба родовспоможения, - добавила министр.

Также ведомство пересмотрит целевые группы и расширит перечень исследований для жителей села и при профосмотре детей.