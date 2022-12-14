МИД Азербайджана: безнаказанность приводит Армению к новым преступлениям

14 дек. 21:31

Безнаказанность армянской стороны приводит к новым преступлениям, предупредили в МИД Азербайджана в связи с гибелью человека из-за подрыва мины в Кельбаджарском районе.

В ведомстве напомнили, что сегодня в результате взрыва мины, установленной Арменией, были тяжело ранены четыре гражданских лица. Позже погиб военнослужащий азербайджанской армии, еще трое военных получили ранения.

"Число жертв мин в период после войны 2020 года достигло 278 человек. Безнаказанность Армении приводит к новым преступлениям", - подчеркнули в МИД.