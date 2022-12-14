Ингушская Назрань примет фестиваль "Край мастеров"

14 дек. 21:21

В ингушской Назрани стартует трехдневный фестиваль народных промыслов "Край мастеров", - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Площадка для фестиваля раскинется рядом с городским домом культуры. Мероприятие будет проходить три дня подряд, 15-17 декабря, с 11:00 до 15:00. Ремесленники со всей страны покажут, как создаются предметы декоративно-прикладного искусства. Все мастер-классы будут бесплатными, изделия можно будет забрать с собой.

"На празднике будет 15 различных локаций - для выставок, досуга и мастер-классов. Это мастерские плотников, кузнецов, гончаров, текстильные, музейные и так далее. Задача - познакомить жителей Ингушетии с национальными промыслами разных народов нашей страны", – рассказали в мэрии.

Также организаторы фестиваля анонсировали концерт танцевальных коллективов СКФО, который пройдет 16 декабря в доме культуры Назрани.