Новые глэмпинги и маршруты появятся в Чечне к началу сезона 2023 года

14 дек. 20:59

К началу сезона 2023 года в Чечне, за счет грантовой поддержки Ростуризма, реализуют 26 туристических проектов, рассказал глава Минтуризма региона Муслим Байтазиев.

По его словам, объем грантов превысил 200 млн рублей.

"Благодаря этой поддержке появятся 26 новых проектов в сфере туризма - это прокаты, глэмпинги, маршруты, путеводители. С началом туристического сезона следующего года эти проекты откроют для туристов разнообразные направления", - цитирует министра ТАСС.

Байтазиев пояснил, что идет активная работа над тем, чтобы сделать туризм в Чечне круглогодичным. Этот пробел, который длится около 2,5 месяцев, предполагается "закрыть" в том числе строительством курорта "Ведучи".