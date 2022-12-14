Иран лишился места в Комиссии ООН по положению женщин

14 дек. 20:28

Экономический и Социальный Совет ООН объявил об исключении Ирана из состава Комиссии ООН по положению женщин за нарушения женских прав.

Как сообщает РИА Новости, "за" резолюцию проголосовали 28 стран. Против выступили 8, в том числе и Россия. Воздержались - 16.

Как говорится в резолюции, ЭКОСОС выражает "серьезную озабоченность в связи с действиями правительства Ирана с сентября 2022 года, направленными на постоянный подрыв и все более широкое подавление человеческих прав женщин, в том числе право на свободу выражения мнений, зачастую с применением чрезмерной силы".

"Совет постановляет немедленно исключить Исламскую Республику Иран из состава Комиссии по положению женщин на оставшийся срок ее полномочий в 2022–2026 годах", - сказано в документе.