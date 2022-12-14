Центральная Азия стала предметом особого внимания США, ЕС и Китая

14 дек. 20:37

Европа, Америка и Китай в последнее время обращают особое внимание на Центральную Азию, об этом заявил турецкий эксперт по международным отношениям Гектуг Чалышкан в публикации "Растущий интерес США к Центральной Азии и ее новая экономическая инициатива", размещенной на сайте Анкарского центра исследований кризисных ситуаций и политики ANKASAM.

По его словам, причина заключается в масштабных энергетических и ископаемых ресурсах, которыми располагает регион.

Эксперт уверен, что признаком заинтересованности служит учащение визитов официальных представителей США и ЕС в регион.

Так, помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу в мае провел переговоры в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане. Второй раз он посетил регион 6-11 ноября, совершив визиты в Казахстан, Туркменистан и Узбекистан, причем турне состоялось после обнародования документа о стратегии национальной безопасности США в октябре.

Основная цель, которую преследовал Лу, заключалась в предложении странам региона двух различных программ экономической поддержки, стоимостью $25 млн и $16,5 млн.

Напомним, новая стратегия нацбезопасности США предполагает в том числе снижение влияния РФ в странах Центральной Азии и недопущения усиления влияния КНР за счет установления экономической зависимости стран в рамках проекта "Пояс и путь".