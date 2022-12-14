В Турции появится крупнейшая волновая электростанция (ВИДЕО)

14 дек. 20:11

Объект волновой энергетики мощностью до 77 МВт будет построен в турецком городе Орду. Это будет первая подключенная к сети волновая электростанция в Турции и самая большая волновая электростанция в мире.

Инвестиции составляют $150 млн. Компания Ordu Enerji заключит контракт на строительство 9 потенциально подходящих волноломов с израильским партнером Eco Wave Power сроком на 25 лет, который будет отвечать за строительство и продажу электроэнергии.

Строительство электростанции будет осуществляться в несколько этапов: проект начнется с пилотной станции мощностью до 4 МВт, после чего Eco Wave Power продолжит строительство для достижения общей мощности 77 МВт.