РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Турции появится крупнейшая волновая электростанция (ВИДЕО)

В Турции появится крупнейшая волновая электростанция (ВИДЕО)

Объект волновой энергетики мощностью до 77 МВт будет построен в турецком городе Орду. Это будет первая подключенная к сети волновая электростанция в Турции и самая большая волновая электростанция в мире.

Инвестиции составляют $150 млн. Компания Ordu Enerji заключит контракт на строительство 9 потенциально подходящих волноломов с израильским партнером Eco Wave Power сроком на 25 лет, который будет отвечать за строительство и продажу электроэнергии.

Строительство электростанции будет осуществляться в несколько этапов: проект начнется с пилотной станции мощностью до 4 МВт, после чего Eco Wave Power продолжит строительство для достижения общей мощности 77 МВт.

 

910 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version