В Махачкале отпразднуют Хануку

14 дек. 19:53

В Кумыкском музыкально-драматическом театре 20 декабря пройдет торжественное мероприятие, посвященное иудейскому празднику "Ханука", сообщает пресс-служба Миннаца Дагестана.

В рамках празднования Хануки откроется фотовыставка "История распространения иудаизма на территории Дагестана". В мероприятии примут участие члены правительства и органов исполнительной власти республики, религиозных объединений и общественных организаций, иудейская община Дагестана.

Организаторами праздника выступят Махачкалинская иудейская община при поддержке министерства по национальной политике и делам религий Дагестана.