Восемь человек подорвались на минах в Кельбаджарском районе сегодня, один погиб

14 дек. 19:54

На мине в Кельбаджарском районе Азербайджана сегодня подорвались восемь человек, об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и министерства обороны.

Сегодня примерно в 18 часов в Военную прокуратуру Кельбаджарского района поступил сигнал о том, что в районе села Чираг восемь человек подорвались на мине.

По предварительным данным, четверо сотрудников компании, ведущей ремонтно-строительные работы, подорвались на противопехотной мине в районе села Чираг.

Кроме того, подорвались на мине также четверо военнослужащих, направлявшихся на место ЧП. Трое получили телесные повреждения различной степени тяжести, один погиб.

Кельбаджарская военная прокуратура ведет расследование.