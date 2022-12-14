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Восемь человек подорвались на минах в Кельбаджарском районе сегодня, один погиб

Восемь человек подорвались на минах в Кельбаджарском районе сегодня, один погиб

На мине в Кельбаджарском районе Азербайджана сегодня подорвались восемь человек, об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и министерства обороны.

Сегодня примерно в 18 часов в Военную прокуратуру Кельбаджарского района поступил сигнал о том, что в районе села Чираг восемь человек подорвались на мине.

По предварительным данным, четверо сотрудников компании, ведущей ремонтно-строительные работы, подорвались на противопехотной мине в районе села Чираг.

Кроме того, подорвались на мине также четверо военнослужащих, направлявшихся на место ЧП. Трое получили телесные повреждения различной степени тяжести, один погиб.

Кельбаджарская военная прокуратура ведет расследование.

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