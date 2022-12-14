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Пособник "Имарат Кавказ" отправится в тюрьму за помощь террористам

Пособник &quot;Имарат Кавказ&quot; отправится в тюрьму за помощь террористам

Пособника запрещенной в РФ террористической организации "Имарат Кавказ" Муслихитдина Ашурова осудили за преступление девятилетней давности, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

В декабре 2012 года Ашуров познакомился с одним из пользователей в интернете, который рассказал о сборе денег на нужды террористов. 2 февраля 2013 года Муслихитдин перевел боевикам 1,5 тыс рублей.

За содействие террористам (статья 205.1 УК РФ) Ашурова приговорили к 5,5 годам в исправительной колонии общего режима.

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