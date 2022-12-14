"Грузинская мечта": парламент только выиграет от ухода радикальной оппозиции

14 дек. 19:40

Если радикальная оппозиция все же уйдет из парламента Грузии, то он только выиграет, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Ранее сегодня, после очередного переноса судебного заседания по делу Михаила Саакашвили, председатель основанной им партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что оппозиции пора определяться, остается она в парламенте или нет.

"Если радикальная оппозиция покинет парламент, то, безусловно, это будет лучше для развития парламентских процессов. Как только несколько депутатов-радикалов покинули парламент, к примеру - Мелия, Хазарадзе, Мамулашвили, это сразу же положительно сказалось на деятельности парламента", - цитирует Кобахидзе Sputnik Грузия.

Политик пояснил, что правящая партия лишь приветствует это решение.

"Чем больше депутатов из радикальной оппозиции покинет парламент, тем лучше для снижения уровня радикализма в Грузии", - отметил председатель "Мечты".