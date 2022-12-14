В КБР поднимут зарплату работникам культуры

14 дек. 19:09

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков анонсировал увеличение заработной платы работникам сферы культуры.

"Планируем в 2023 году очередное повышение заработной платы работников культуры, а также увеличение оплаты труда сотрудникам муниципальных учреждений культуры", - написал он в Telegram-канале.

Руководитель республики также поручил проработать повышение сумм грантовой поддержки творческих проектов и стипендий деятелям культуры.

По словам Кокова, в рамках нацпроекта "Культура" и программы подготовки к празднованию 100-летия КБР укрепилась материально-техническую база учреждений культуры региона и созданы необходимые условия для творческой деятельности.