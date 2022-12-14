Американский Сенат одобрил кандидатуру Кристины Квин на пост посла в Армении

14 дек. 19:18

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Кристины Квин на пост американского посла в Армении.

Новая глава дипмиссии с 2019 года была и.о. посла США на Украине. Ранее, с 2016 по апрель 2019 года, Квин исполняла обязанности заместителя посла США в Париже и советника посольства по экономическим вопросам.

В целом за время дипломатической службы она работала на различных постах в дипмиссиях США в Таиланде, Великобритании, ЕС, России и на Филиппинах.

С 19 февраля 2018 года американским послом в США была Линн Трейси.