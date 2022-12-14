Москва и Ашхабад развивают стратегическое партнерство

Сегодня внимание региональных СМИ сфокусировано на городе Туркменбаши, где проходит первый саммит президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана. Это действительно знаковая встреча, на которой обсуждались шаги по углублению сотрудничества в сферах торговли, экономики, энергетики и транспорта, а также региональные и глобальные вопросы в целом.

Но параллельно с развитием связей с Азербайджаном и Турцией власти Туркменистана работают над укреплением отношений с Россией. Всего несколько дней назад президент Сердар Бердымухамедов, перечисляя союзников, поставил Россию на первое место, отметив, что отношения Ашхабада и Москвы носят стратегический характер. Эти слова подкрепляют многочисленные соглашения, лишь планируемые или принятые за последние месяцы. Президент РФ Владимир Путин на сентябрьском саммите ШОС в Самарканде также говорил о высоком уровне стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном.

Сердар Бердымухамедов, который в марте вступил в должность президента, впервые посетил Москву с официальным визитом в июне. Это стало первой зарубежной поездкой главы государства. Традиционно считается, что первый зарубежный визит нового лидера демонстрирует его внешнеполитические ориентиры. По словам туркменского лидера, его визит в Россию был плодотворным, и сторонам удалось договориться по широкому спектру вопросов, включая такие направления, как торговля, безопасность, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, финансы, образование, культура и медицина. Тогда же стороны подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства.

Сердар Бердымухамедов принимал участие в неформальной встрече глав государств СНГ в октябре, совершив однодневный визит в Санкт-Петербург. Всего за год лидеры РФ и Туркменистана встретились пять раз.

В начале декабря в Москву приезжал глава МИД Туркменистана Рашид Мередов для участия в 12-ом заседании межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству, а также для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Недавно стало известно, что Россия и Туркменистан откроют взаимные ж/д представительства в рамках реализации программы развития сотрудничества на 2023-2025 годы, подписанной между ОАО "Российские железные дороги" и "Туркменскими железными дорогами" 6 декабря. Этот документ предполагает сотрудничество в развитии перевозок по МТК "Север-Юг" и строительство необходимой инфраструктуры.

Для увеличения двусторонних и транзитных перевозок, развития логистики и грамотного использования транспортного потенциала был запущен процесс формирования совместной туркмено-российской комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики.

Расширяется взаимодействие между странами в сфере образования и культуры. Сейчас в Ашхабаде проходит неделя российского кино и анимации. А если затронуть сферу образования, то в российских вузах на сегодняшний день обучается уже более 30 тысяч туркменских студентов. Известно о планах открытия в Туркменистане российско-туркменского университета.

Ведется диалог в сфере противодействия терроризму и экстремизму: в конце октября в Москве заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов обсудил с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Вепой Хаджиевым объединение усилий на контртеррористическом направлении.

Осенью сообщалось, что туркменской и российской сторонами ведется работа над вопросом перевода взаимных расчетов на национальные валюты.

В конце лета Бердымухамедов провел переговоры с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, в ходе которых подчеркнул готовность к наращиванию взаимодействия и рассмотрению новых форматов сотрудничества. Еще в 2019 году "Газпром" и госконцерн "Туркменгаз" подписали контракт на закупку газа сроком на пять лет - до 2024 года. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Вагит Алекперов, в конце октября сказал, что российские нефтегазовые компании могут получить возможность для развития в Азербайджане и Туркменистане.

Словом, Россия и Туркменистан продолжают развивать межнациональные торговые, экономические и культурные связи. Уровень стратегического партнерства, который был достигнут во время пребывания на президентском посту Гурбангулы Бердымухамедова, не только поддерживается, но также прилагаются активные усилия, направленные на расширение сотрудничества.