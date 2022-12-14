Чавушоглу об акции протеста на Лачинской дороге: Азербайджан действует согласно международному праву

14 дек. 17:59

В ситуации с незаконной добычей полезных ископаемых на азербайджанских территориях Баку действует в соответствии с международным правом, и Турция поддерживает Азербайджан и в этой справедливой борьбе. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя акцию протеста на Лачинской дороге во время беседы с азербайджанскими журналистами после саммита Азербайджан-Турция-Туркменистан.

Прежде всего он подчеркнул необходимость восстанавливать и развивать все освобожденные территории Азербайджана, отметил, что назначение Лачинского коридора известно, и именно с этими целями там находится российский миротворческий контингент.

Дипломат обратил внимание на то, что незаконная добыча и продажа природных ресурсов Азербайджана в зоне временной ответственности российских миротворцев противоречит международному праву и представляет собой по сути расхищение богатств Азербайджана. А тот факт, что туда не пропускают специалистов для мониторинга, говорит о степени серьезности совершаемых там нарушений, причина которых - отсутствие должного контроля, что недопустимо.

"Российская сторона должна сотрудничать с Азербайджаном в этом вопросе, а армяне, проживающие на территориях временного размещения российских миротворцев, не должны препятствовать этим мониторингам", - подчеркнул Чавушоглу.

Он пояснил, что Азербайджан прав и с юридической точки зрения, и с точки зрения справедливого противодействия незаконной деятельности.

"Поэтому мы поддерживаем Азербайджан и в этой справедливой борьбе", - указал Чавушоглу.