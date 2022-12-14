Россия и Иран объединились в космической сфере

14 дек. 17:34

Иран подписал с Россией документ о сотрудничестве в космической сфере, стороны будут совместно разрабатывать спутники, сообщил глава Космического агентства Ирана Хасан Саларийе.

"Рамки сотрудничества между Ираном и Россией в будущем были окончательно определены и подписаны сегодня между двумя странами, стороны достигли отличного взаимопонимания в различных областях", - цитирует его агентство IRNA.

Как пишет издание, Тегеран и Москва также объединятся в сотрудничестве в области совместного проектирования и строительства спутников зондирования и телекоммуникаций, развития необходимой инфраструктуры и проведения совместных учебных курсов в сфере космоса.