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Саакашвили решил прекратить голодовку

Саакашвили решил прекратить голодовку

Бывший президент Грузии, осужденный Михаил Саакашвили прекращает объявленную им ранее сегодня голодовку. Заявление оппозиционера зачитал адвокат Вахтанг Барамашвили.

По словам политика, решение он принял после вмешательства депутатов Европарламента.

"Европарламентарии категорически просят меня прекратить голодовку, чтобы не давать повода соответствующим службам утверждать, будто я сам причиняю себе вред", - цитирует заявление "Новости-Грузия".

Напомним, Саакашвили объявил голодовку из-за того, что его не смогли подключить к судебному заседанию по видеосвязи.

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