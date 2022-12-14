Потерявшийся в горах Сочи турист найден

14 дек. 17:08

Турист, потерявшийся в сочинских горах, был обнаружен спасателями, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Поиски мужчины велись три дня. Он с приятелем отправился в поход к хребтам Алек и Ажек 9 декабря. В процессе мужчины пошли по разным маршрутам, а вернуться оба должны были 11 декабря. Но пропавший, отправившись в район горы Семеновский Шпиль через хребет Алек, не вышел на связь.

13 декабря с мужчиной удалось связаться, но он не смог назвать свое местоположение, поэтому спасатели расширили площадь поиска и задействовали частный вертолет поисковой группы "Лиза Алерт".

"Пропавший турист обнаружен спасателями на хребте Ажек в 800 метрах от слияния рек Ушхо и Сочи - на правом берегу реки Ушхо. Мужчина не травмирован, может идти самостоятельно, но очень устал", - сказано в сообщении.