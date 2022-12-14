МИД Азербайджана опроверг заявления о возможном гуманитарном кризисе из-за якобы закрытия дороги Шуша-Лачин

14 дек. 17:20

Заявления о том, что дорога Шуша-Лачин якобы перекрыта Азербайджаном и что это может вызвать гуманитарный кризис, совершенно безосновательны, заявил начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос представителей местных медиа.

Он подчеркнул, что, в отличие от Армении, постоянно препятствующей открытию всех транспортно-коммуникационных путей в регионе, Баку, согласно своим обязательствам, за последние два года реконструировал Лачинскую дорогу и обеспечил условия для ее использования именно в гуманитарных целях.

Гаджизаде подчеркнул, что азербайджанская сторона готова полностью удовлетворить гуманитарные потребности жителей армянского происхождения, проживающих на азербайджанских территориях.

Представитель МИД пояснил, что акция протеста, которая проводится представителями гражданского общества Азербайджана и экологическими активистами в последние несколько дней на дороге Шуша-Лачин, стала результатом справедливого недовольства азербайджанской общественности по поводу незаконной деятельностью в зоне временной ответственности миротворцев, призвал отнестись к этой позиции гражданского общества с уважением.

"Целью акции протеста не является закрытие какой-либо дороги, и гражданские транспортные средства могут свободно перемещаться по дороге в любом направлении", - подчеркнул Гаджизаде.