В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

14 дек. 16:57

Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной. Об этом заявил министр здравоохранения РФ на совещании президента Владимира Путина с правительством.

"По ковиду могу добавить, что сегодня ситуация достаточно стабильная, хотя мы видим, что рост имеется", - цитирует его ТАСС.

Мурашко отметил, что в России развернуто примерно 20 тыс больничных коек для пациентов с COVID-19.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 650 млн, из них более 6,6 млн человек скончались.