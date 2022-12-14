Машук останется без незаконной вертолетной площадки

14 дек. 16:55

Администрацию Пятигорска повторно обязали ликвидировать нелегальную вертолетную площадку с горы Машук, - сообщили в прокуратуре Ставрополья.

Она находится в границах первой зоны горно-санитарной охраны курорта, а также на территории памятника природы краевого значения и в водоохранной зоне реки Подкумок и была обнаружена еще в 2020 году. Кто построил площадку, неизвестно, - передает "АиФ-Ставрополье".

Два года назад природоохранная прокуратура подала в суд на мэрию Пятигорска, потребовав ликвидировать самострой. Решение прокуратуры поддержали суд первой инстанции и апелляция, но кассационный суд в апреле текущего 2022 года заставил пересматривать дело.

Пятигорский городской суд в декабре признал требования прокурора законными, а бездействие администрации Пятигорска – незаконным. На вертолетную площадку наложили арест, теперь в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу площадку придется снести, а затем провести рекультивацию земли. Решение суда пока в силу не вступило, но прокуратура будет контролировать его исполнение.