Каладзе: Грузия не обменяет Саакашвили на статус кандидата в ЕС

14 дек. 16:44

Официальный Тбилиси не будет освобождать осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в обмен на предоставление стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Зачем тогда нужно было предъявлять план из 12 пунктов? Зачем вообще его тогда выполнять, если мы ставим под вопрос предоставление статуса из-за конкретного уголовного дела?!» - приводит слова градоначальника цитирует Sputnik Грузия.

Каладзе отметил, что «если отношение именно такое, то пусть оставят себе этот ничего не дающий статус».